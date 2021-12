Política Bolsonaro assinará adesão de Goiás ao RRF no dia 24 Evento de assinatura no Palácio da Alvorada foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado nesta quarta-feira, depois de atraso por embate político

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinará a adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) nesta sexta-feira (24), às 11 horas, no Palácio da Alvorada. A informação foi dada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em evento em Bela Vista nesta quarta-feira (22), que disse ter recebido o aviso do governo federal pela manhã. "Graças a Deus, vamos ass...