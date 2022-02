Política Caiado aumenta valor de diárias em 42% Em ano eleitoral, despesas para viagens do funcionalismo passam a variar de R$ 230 a R$ 450

O governador Ronaldo Caiado (DEM) elevou em 42% as diárias pagas a servidores do Estado. Decreto publicado na sexta-feira (28) aumentou de R$ 160 para R$ 230 os pagamentos para viagens dentro de Goiás; já os roteiros para outros Estados ou Distrito Federal passam de R$ 320 para R$ 450. O aumento representa salto de R$ 7,4 milhões na previsão de gastos com diári...