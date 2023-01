O governador Ronaldo Caiado (UB) pretende participar da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciada para o dia 27 de janeiro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo a assessoria do governo goiano, o convite do governo federal ainda não chegou, mas Caiado, que está em fazenda no interior do estado ainda em recuperação de cirurgia cardíaca, informou que estará presente.

A recomendação médica é para que o governador fique em repouso relativo até o dia 23.

Lula vinha afirmando desde a campanha eleitoral que um dos primeiros atos de seu governo seria se reunir com governadores e prefeitos para definir parcerias e prioridades.

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira (4) que o encontro vai marcar a retomada do diálogo institucional entre a União, estados e municípios. "A pauta é o retorno das relações federativas da União com os estados e municípios, que ficou paralisada todos esses anos. Vamos institucionalizar esse retorno, estabelecer um fluxo. A ideia é que o governo tenha reuniões regulares com governadores e e com fórum de prefeitos para dar capilaridade às políticas de governo e buscar, eu diria, maior eficiência no ato de governar", disse, em entrevista coletiva.

O ministro também afirmou que Lula espera dos estados os projetos prioritários e lista de obras paradas para a discussão com o governo federal.

No discurso de posse, no dia 1º, Caiado disse que sempre foi e continuará sendo parceiro do governo federal. Com histórico de atuação política contrária ao PT, o governador busca, nos bastidores, pontes com a gestão de Lula.

