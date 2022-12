Caiado cria verba indenizatória para vice-governador e secretários

Atualizada às 18h28 de 27/12/2022

Em vez de conceder o aumento salarial no mesmo modelo aprovado pelo Congresso na semana passada, o governador Ronaldo Caiado (UB) optou por criar verba indenizatória, que permite pagamentos ainda maiores para cargos da cúpula do Executivo. O impacto financeiro informado pelo governo é de R$ 18 milhões anuais.

A criação do benefício permitirá que vice-governador e secretários recebam mais do que o próprio governador, cujo salário não será alterado por opção de Caiado. Ocupantes de outros 21 cargos também terão direito à verba indenizatória (veja abaixo).

O valor extra não precisa seguir o teto estabelecido para subsídios e não tem incidência de imposto de renda.

O projeto de lei foi enviado nesta terça-feira (27) à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que realiza convocação extraordinária para votação do aumento dos salários dos próprios deputados. Ainda nesta manhã já houve aprovação em primeira votação.

A proposta também estabelece verba indenizatória para servidores efetivos que ocupam cargos ou funções comissionados, na parcela da gratificação que excede o teto constitucional.

Na justificativa, o governador afirma que o projeto "objetiva tornar a ocupação de cargos em comissão mais atrativa aos servidores efetivos, com a valorização dos quadros integrantes da administração pública, e promover a correção de distorções e defasagens do atual sistema remuneratório".

Conforme mostrou O POPULAR na semana passada, Caiado resistia a aumentar o próprio subsídio e dos auxiliares por conta de dois fatores: o não pagamento integral de data-base para o funcionalismo e os desgastes com a criação da taxa do agro, sob justificativa de perdas na arrecadação.

A verba indenizatória não será incorporada à remuneração do servidor e não será paga em caso de afastamento, segundo o projeto.

De acordo com a matéria, vice e secretários, que têm subsídio de R$ 22.077,44, receberão R$ 33.116,16. Se o governo goiano seguisse o aumento concedido no governo federal, o valor subiria para R$ 27.819,70 de forma escalonada até 2025. O subsídio do governador é de R$ 27.597,83.

Quem terá direito a verba indenizatória:

- 50% do salário:

Vice-governador

Secretários

Chefe de Gabinete Particular do Governador

Chefe de Gabinete de Gestão do Governador

Chefe de Gabinete de Representaçäo de Goiás no Distrito Federal

Delegado-geral da Polícia Civil

Comandantes-gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar

Diretor-geral da Administração Penitenciária

Coordenador de Políticas Sociais do Gabinete de Políticas Sociais

Presidentes e Conselheiro-presidente das entidades da administração pública indireta

Reitor da Universidade Estadual de Goiás

- 40% do salário:

Subsecretários

Secretários-Adjuntos

Subcontroladores da Controladoria-Geral do Estado

Delegado-geral adjunto da Polícia Civil

Subcomandantes-gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar

Diretor-geral adjunto da Administração Penitenciária

Diretores-executivos e vice-presidentes das entidades da

administração pública indireta

Pró-reitores da Universidade Estadual de Goiás

Leia também:

Caiado cria verba indenizatória para vice-governador e secretários

***

E-mail: fabiana.pulcineli@opopular.com.br

Twitter: @fpulcineli

Facebook: fabiana.pulcineli

Instagram: @fpulcineli