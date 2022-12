O governador Ronaldo Caiado (UB) se submete a exames de rotina nesta terça-feira (6), em São Paulo. De acordo com informações de pessoas próximas à família, trata-se apenas de check-up pós-campanha e ele pode passar a noite no hospital para monitoramento prolongado.

Os exames são acompanhados pela médica goiana Ludhmila Hajjar, amiga de Caiado, que atende no Vila Nova Star. O governador viajaria nesta terça-feira para a Bahia, mas resolveu passar primeiro por São Paulo, para onde foi no domingo (4). Por conta disso, cancelou o almoço que teria na segunda-feira (5) com deputados federais.

Ele deve ficar na capital paulista, onde moram duas filhas, até esta quarta-feira (7), quando seguirá para Salvador (BA). A previsão de retorno é no fim de semana, já que há compromissos oficiais na segunda-feira (12).

Caiado havia cancelado viagem oficial a Londres prevista para o dia 19 de novembro por conta das dificuldades na tramitação dos projetos que criaram contribuição sobre produtos agropecuários na Assembleia Legislativa de Goiás. As matérias foram aprovadas no dia 23.

Procurada, a assessoria de imprensa do governo ainda não deu informações sobre a viagem e os exames.

***

E-mail: fabiana.pulcineli@opopular.com.br

Twitter: @fpulcineli

Facebook: fabiana.pulcineli

Instagram: @fpulcineli