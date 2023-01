As notas fiscais dos gastos com cartão corporativo da Presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro (PL) mostram que foram pagos lanches a 584 pessoas em um restaurante em Quirinópolis (Sudoeste Goiano). As despesas, do dia 3 de março de 2021, somaram R$ 12 mil e incluem refeições a outras 14 pessoas.

No dia seguinte, o ex-presidente esteve em São Simão (Sudoeste) para inauguração de trecho da Ferrovia Norte-Sul. De acordo com a nota, do restaurante Mininus, cada lanche inclui dois sanduíches, uma água, um refrigerante, uma barra de cereal e uma maçã.

No dia da vinda de Bolsonaro, houve também gasto de R$ 9,39 mil em uma churrascaria em São Simão. Segundo a nota, foram pagas refeições a 313 pessoas.

O POPULAR já havia mostrado no dia 14 que, ao total, foram gastos cerca de R$ 40 mil em Goiás com o evento de São Simão. As despesas incluem hospedagem em três locais, totalizando R$ 18,5 mil.

Foi em São Simão que o presidente falou uma de suas frases mais famosas relacionadas à pandemia da Covid-19, que matou 696 mil pessoas no Brasil: "Chega de frescura e mimimi. Vão ficar chorando até quando?"

As notas fiscais foram obtidas pela agência Fiquem Sabendo, que também havia revelado planilha com os gastos, que continham apenas o estabelecimento e o valor total pago. Com as notas, é possível ver detalhes das despesas. A agência está digitalizando os documentos para disponibilização on-line. Até agora, estão disponíveis cerca de 20% das notas.

***

E-mail: fabiana.pulcineli@opopular.com.br

Twitter: @fpulcineli

Facebook: fabiana.pulcineli

Instagram: @fpulcineli