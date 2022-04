Política CNJ suspende indicações do MP-GO para vagas de desembargador Conselheiro atende pedido da OAB-GO que reivindica indicação para uma das cadeiras

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu nesta terça-feira (5) a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que destinou duas vagas de desembargador à indicação de lista sêxtupla do Ministério Público de Goiás (MP-GO). A liminar foi concedida em procedimento de controle administrativo protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), q...