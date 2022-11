Insatisfeito com a articulação do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSD), contra os projetos que criam contribuição sobre produtos agropecuários e com receio de perder na segunda votação, prevista para terça-feira (22), o governador Ronaldo Caiado (UB) cancelou a viagem internacional prevista para este sábado (19). A assessoria informou que ainda não está definido se ele irá em nova data ou se de fato não viajará.

Além de fazer um duro discurso contra as matérias na quinta-feira (17), Lissauer determinou novamente que a segunda votação seja presencial e tem atuado junto a parlamentares da base para convencê-los a não votar a favor. Segundo governistas, ele havia combinado de permitir sessão híbrida na semana que vem, quando alguns parlamentares têm viagens marcadas e poderiam votar remotamente. No entanto, ao final da sessão de quinta, ele anunciou que seguirá presencial, negando pedido do líder do Governo, Bruno Peixoto (UB).

Os projetos foram aprovados por 22 votos a 16, com três defecções na base - além de Lissauer, Amauri Ribeiro e Chico KGL, ambos do partido do governador votaram contra. Amauri já havia sido liberado por Caiado, mas a posição de Chico causou surpresa e aliados do governador atribuem a mudança à articulação do presidente. Lissauer também conversou com parlamentares que não foram reeleitos pedindo que não apoiassem o governo.

A oposição também mobilizou manifestantes que ocuparam as galerias da Assembleia nos últimos dois dias e promete intensificar os protestos na semana que vem. Segundo lideranças de entidades que representam o agro, Lissauer disse que "agora é guerra", demonstrando disposição de dificultar a conclusão da tramitação.

Caiado iria para Londres para participar de evento da Fundação Lemann e tinha retorno previsto para o dia 28. Ele recebeu os parlamentares favoráveis aos projetos em almoço no Palácio nesta sexta-feira (18). Um projeto altera o Código Tributário Estadual, criando a contribuição, e outro institui o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), que receberá os recursos para investimentos em rodovias.

