Política Delegado-geral da Polícia Civil de Goiás pede exoneração Alexandre Lourenço teve conversa na quinta-feira com o governador, quando alegou motivos exclusivamente pessoais

Atualizado às 10h45, com novas informações. O delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, pediu exoneração do cargo em reunião com o governador Ronaldo Caiado (UB), nesta quinta-feira (2). A informação foi confirmada pelo próprio delegado, que afirma que os motivos são exclusivamente pessoais. O governo informou que ainda não foi definido o novo...