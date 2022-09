Duas semanas depois de organizar evento em favor da reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB), o diretor Parlamentar da Assembleia Legislativa de Goiás, Rubens Sardinha, promoverá nesta quinta-feira (22) encontro de apoio ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB) para o Senado. O presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSD), é o coordenador-geral da campanha de Caiado. Segundo Sardinha, ele foi avisado da mobilização e também consultou o governador, que não teria se oposto.

Servidores da Alego relataram que houve "convocação" para presença no evento, que será no início da noite, no Tattersal de Elite do Parque Agropecuário de Goiânia. Sardinha afirma que foi feito convite e que é "unanimidade, de diretores ao pessoal de serviços gerais" o apoio ao tucano na Casa. "Não tem um que não vá. Todos querem ir", afirmou. Segundo ele, a expectativa é de reunir cerca de 1,5 mil pessoas.

As declarações de apoio de lideranças políticas e de segmentos organizados a Caiado e Marconi geraram especulações sobre acordo velado entre os dois, o que ambos desmentem. Prefeitos e vereadores anunciaram o movimento ROMA, que pretendia lançar comitê conjunto em Goiânia, mas houve recuo. O candidato ao governo do Patriota, Gustavo Mendanha, explorou a tese de acordão na propaganda eleitoral.

A base do governador tem três candidatos ao Senado: o deputado federal Waldir Soares (UB) e os ex-deputados Alexandre Baldy (PP) e Vilmar Rocha (PSD).

Sardinha disse que o apoio aos dois é um movimento natural, mas ressalta que "não há combinação entre eles". "Marconi até tentou compor com Mendanha, mas o partido recusou. Se ele sai ao Senado e não tem candidato ao governo, muita gente que gosta dos dois vai apoiar Marconi e Caiado. Quase todo o interior está assim", afirmou.

O evento também será de apoio à reeleição do deputado estadual Álvaro Guimarães (UB) e à candidatura do colega de Casa Helio de Sousa (PSDB) para deputado federal. Segundo o diretor, Álvaro também consultou Caiado sobre a presença no evento e o governador teria dito que "apoio não se recusa".

Na agenda de Marconi, o evento foi incluído como reunião organizada por Sardinha. A expectativa é que a maioria dos outros diretores da Alego também compareçam, com exceção de dois que foram indicados por Vilmar Rocha.

Além dos servidores da Alego, o diretor afirma que mobilizou aliados de Gameleira, cidade de Goiás, Trindade e Senador Canedo.

O evento com Caiado, também no Tattersal de Elite, teve presença estimada de cerca de 900 pessoas, segundo a assessoria do governador. "Os servidores da Alego são líderes, formadores de opinião e prestam um serviço muito importante para Goiás. Assistimos algo inédito: a espontaneidade com que essas pessoas vieram aqui em apoio à nossa campanha”, afirmou Caiado em discurso no evento.

