Política Doria visita Trindade e tem reunião com aliados em Goiânia na quinta-feira Pré-candidato do PSDB à Presidência irá à Basílica do Divino Pai Eterno e à Vila São Cottolengo

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, João Doria, ex-governador de São Paulo, virá a Goiás na quinta-feira (28), quando visitará Trindade e terá reunião com aliados no diretório estadual do partido. A agenda prevê visita à Basílica do Divino Pai Eterno às 14 horas e ida à instituição filantrópica Vila São Cotollengo em seguida. Às 16 horas, ele co...