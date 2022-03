Política Evento de Caiado em escola tem distribuição de adesivo chamando-o de "Governador da Educação" Segundo especialistas em Direito Eleitoral, mensagem personalista configura propaganda antecipada e improbidade administrativa; Seduc nega responsabilidade

Para entrar em evento do governo estadual no colégio Jaci Abércio Viana, em Aparecida de Goiânia, na última quarta-feira (9), alunos e funcionários da rede pública, e demais participantes tinham de usar um adesivo em que se lia "Ronaldo Caiado Governador da Educação", além de uma pulseira colorida. O kit estava sendo colocado na entrada do colégio e a alegação era de...