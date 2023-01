Em nota conjunta divulgada na noite de quarta-feira (4), as equipes de comunicação do governo estadual e do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) negaram desentendimentos entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e o presidente Carlos Alberto França e disseram que as ausências em solenidades "não passam de casualidade".

A nota diz que as "especulações" sobre atritos não procedem e que a relação dos dois Poderes "tem sido, nos últimos anos, de grande harmonia, com uma parceria profícua e pautada pelo absoluto respeito ao papel constitucional de cada um dos Poderes constituídos".

Segundo os órgãos, também há boa relação pessoal entre os chefes dos poderes. "Esta relação também se dá, por consequência, no âmbito pessoal, pois os dois chefes de poderes nutrem entre si elevada consideração e muita proximidade."

A nota afirma, por fim, que ambos sempre destacam publicamente o trabalho em sintonia dos dois órgãos, "numa relação que se fortalece a cada dia em benefício da sociedade goiana".

O blog mostrou ontem os relatos de mal-estar entre Caiado e França após insatisfações com conversas sobre as definições de listas tríplices para escolha do quinto constitucional para desembargador. A nota não faz qualquer menção às conversas.

O presidente do TJ-GO não esteve presente na posse do governador, no último dia 1º, e Caiado também não compareceu à entrega de título de cidadão a França, no início de dezembro.

Pessoas próximas ao desembargador disseram que ele tinha viagem marcada para a Europa e por isso não pôde comparecer. A Constituição Federal estabelece a posse de governadores e presidente em 1º de janeiro (a partir de 2026, serão nos dias 5 e 6 de janeiro) e a definição por participação remota de Caiado só ocorreu no dia 27 de dezembro.

