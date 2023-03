A ex-secretária Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República Maria Caroline Fleury de Lima será a titular da nova Secretaria do Entorno do Distrito Federal do Estado de Goiás. A indicação é de Flávia Arruda (PL), que era ministra-chefe da Secretaria de Governo na gestão de Jair Bolsonaro (PL) e ex-candidata ao Senado pelo DF no ano passado.

A posse está marcada para a próxima segunda-feira. O nome também tem respaldo do prefeito de Novo Gama, Carlos Alves dos Santos, o Carlinhos do Mangão (PL). Caiado havia dito que definiria o nome em acordo com todos os prefeitos da região, mas houve divisão.

Trata-se da primeira mulher nomeada para a equipe do segundo mandato de Caiado, em um total de 12 definições até agora.

