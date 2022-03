Política Gustavo Mendanha define filiação ao Patriota Depois de tentativas fracassadas de entrada em partidos de maior porte, prefeito de Aparecida confirma nova sigla

Depois de tentativas de filiação a três partidos de maior porte, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, pré-candidato ao governo de Goiás chega ao fim do prazo de filiações sem opções e assinará a ficha do Patriota. Ele se reuniu no início da tarde desta quarta-feira (30) com o presidente estadual do partido, Jorcelino Braga, quando confirmou a decisão ao d...