Política Gustavo Mendanha pede apoio do PP em troca da filiação ao PL Prefeito quer grupo de partidos do Centrão e prefeitos bolsonaristas em sua campanha; novo encontro com Valdemar Costa Neto está marcado para esta quarta-feira

Sob alegação de que precisa de "musculatura", o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, pediu apoio do PP e de 40 prefeitos bolsonaristas das maiores cidades em Goiás para fechar a filiação ao PL. Ele já esteve com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, na semana passada e terá nova conversa às 11 horas desta quarta-feira (26), em Brasília....