A Igreja Universal, que tem o Republicanos como braço político, anunciará apoio nesta terça-feira (13) à candidatura do ex-deputado Alexandre Baldy (PP) ao Senado, abandonando a aliança com o presidente do partido em Goiás e deputado federal João Campos.

A decisão foi acertada em almoço com o governador Ronaldo Caiado (UB) no Palácio das Esmeraldas no dia 2 de setembro, com a presença do bispo Álvaro Lima, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o deputado estadual Jeferson Rodrigues, candidato a federal, e o vice-presidente do Republicanos em Goiânia, Ricardo Quirino.

O governador participará do evento nesta terça, marcado para 20 horas, na Praça do Trabalhador, no mesmo local onde houve o lançamento da candidatura de Jeferson.

João Campos, que é da Assembleia de Deus, tem um histórico de desentendimentos recentes com a Universal. Nos bastidores, líderes da igreja apontam "ingratidão" ao apoio dado na eleição de 2018. As divergências se intensificaram por conta da decisão do deputado de ficar na chapa do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota) e pela suposta falta de apoio às candidaturas da igreja, especialmente de Jeferson.

Eles também afirmam que Baldy já ajudou bastante a TV Record e a igreja, além de ter oferecido apoio e estrutura para a campanha do candidato a deputado federal. A base de Caiado tem, além de Baldy, o deputado federal Delegado Waldir Soares (UB) e o ex-deputado Vilmar Rocha (PSD) como candidatos ao Senado.

Embora Waldir esteja mais bem colocado nas pesquisas, a igreja não tem proximidade com ele e considera seu estilo "muito pouco conciliador".

Conforme mostrou o blog, Rogério Cruz, que apoia a reeleição de Caiado, fez elogios ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB) em evento na noite de segunda-feira (12). Aliados do prefeito afirmam que ele ficará neutro na disputa, respeitando a candidatura oficial do partido e a decisão da igreja, da qual é pastor. Em nota para comentar o evento ao lado de Marconi, Rogério Cruz disse que sua legenda possui candidato ao Senado e não houve manifestação pessoal sobre a eleição.

O blog não conseguiu contato com João Campos.

****

E-mail: fabiana.pulcineli@opopular.com.br

Twitter: @fpulcineli

Facebook: fabiana.pulcineli

Instagram: @fpulcineli