Política Marconi Perillo declara voto em João Doria nas prévias do PSDB Posição vai na contramão de carta divulgada por seis ex-dirigentes do PSDB goiano em outubro, a favor de Eduardo Leite

Na contramão de carta divulgada por seis ex-dirigentes do PSDB goiano no mês passado, o ex-governador Marconi Perillo, que está no comando do diretório estadual, anunciou nesta quarta-feira (17) apoio ao governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do partido para escolha do candidato à Presidência da República. A votação dos filiados será no próximo domingo (17...