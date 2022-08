Na largada da propaganda eleitoral, o marqueteiro Maurício Coelho deixou a equipe do deputado federal Major Vitor Hugo (PL), candidato ao governo de Goiás, por divergências sobre as estratégias e não acordo sobre a estrutura da campanha. Maurício havia sido indicado pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD), com quem trabalhou na disputa pela Prefeitura de Goiânia, em 2020.

A tendência é que o deputado contrate equipe que faz a campanha de João Roma (Republicanos) na Bahia. Maurício comunicou a saída no último sábado (13).

O blog apurou que Maurício considerava que não basta apostar todas as fichas apenas na vinculação com o presidente Jair Bolsonaro (PL), mas também é preciso construir uma imagem do candidato em contraponto ao governador Ronaldo Caiado (UB) e em um contexto eleitoral local.

Já Vitor Hugo e aliados acham que, à medida que for identificado como o nome de Bolsonaro em Goiás, haverá crescimento automático. Maurício defende que isso ocorre de forma mais eficiente apenas em caso de transmissão do próprio cargo - presidente e governador que apoiam um candidato à sucessão.

Também houve desentendimentos antes mesmo do registro da candidatura: Maurício era contrário à retomada do uso de "major", mas foi voto vencido. Vitor Hugo usou o cargo na campanha de 2018, quando foi eleito deputado, mas deixou de utilizá-lo durante o mandato. O marqueteiro considera incompatível com uma disputa majoritária.

Além disso, Maurício teria verificado que não haveria estrutura suficiente para tocar a campanha da forma como planejou. O PL lançou chapa pura.

Ao blog, o marqueteiro apenas confirmou a saída, mas não quis dar detalhes sobre a decisão. A reportagem não conseguiu contato com Vitor Hugo. Vanderlan minimizou a baixa. Disse que gostaria muito que Maurício estivesse no comando, mas que o candidato preferiu consultar outros marqueteiros e que havia exigência de uma dedicação de tempo maior do que seu indicado poderia oferecer. Maurício tem a conta da Unimed em vários Estados, incluindo Goiás.

