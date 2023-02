A escolha inédita do auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para a solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça, Cyro Terra Peres, no próximo mês, gerou incômodo em parte dos integrantes do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Em grupos de WhatsApp, promotores comentaram que a definição do local é simbólica e afeta a autonomia e independência do órgão, estabelecidas na Constituição.

O POPULAR apurou que o novo presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), ofereceu a sede para a posse ao atual PGJ, Aylton Vechi, que esteve no Legislativo para ver o auditório e bater o martelo sobre o evento. Aylton, que comandou o MP-GO durante os quatro anos do primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado (UB), apoiou Cyro na disputa interna.

O argumento do órgão é que o auditório do MP-GO não comporta o evento (235 cadeiras), enquanto o da Alego tem capacidade para 650 pessoas. Em posses anteriores, já houve duas solenidades no Centro de Convenções de Goiânia. A posse de Vechi em 2019 ocorreu no próprio MP-GO e a recondução foi em formato híbrido por conta da pandemia do coronavírus.

O novo PGJ foi o segundo colocado da lista tríplice da eleição de membros do MP-GO e escolhido pelo governador no último dia 13. Poucas horas antes do anúncio, na mesma data, Vechi fez um discurso elogioso a Caiado em evento do Executivo para lançamento de obras de hospital.

"Se tem alguém que cuida da nossa gente é o senhor. Na educação, na saúde, na segurança, em todas as áreas, Vossa Excelência tem se demonstrado um homem público correto, que tem uma direção traçada: devolver Goiás aos goianos", afirmou o chefe do órgão ao governador. A fala também repercutiu entre promotores e procuradores, que acharam que o tom excessivo afeta a independência da instituição.

O MP tem como atribuições fiscalizar os três poderes, investigar governador e presidente da Assembleia, cobrar transparência da gestão pública, e atuar no combate a corrupção e no controle sobre políticas públicas nas mais diversas áreas.

A reportagem ouviu de membros do órgão que realizar o evento na Alego "é entregar de vez o nosso MP" e que "é preciso preservar a autonomia da instituição, inclusive simbolicamente". Pelo menos três também manifestaram que não vão comparecer à posse por conta da escolha do local.

Cyro diz que a cessão do espaço é "colaboração natural e corriqueira entre as instituições" e que não contrapõe a independência do MP-GO. "De forma alguma. Nosso auditório não comporta mais a sessão solene do Colégio de Procuradores, que foi ampliado para 42 membros, além de autoridades, membros e convidados", afirmou, para completar: "O uso de outro espaço público de maior capacidade apresenta vantagens evidentes, notadamente a redução de custos para os cofres públicos".

Sobre o fato de ser a primeira posse na sede de um Poder, Cyro afirmou que o MP está crescendo e "daqui a alguns anos terá um auditório maior na nossa nova sede".

A posse está marcada para o dia 8 de março, às 17 horas, no auditório Carlos Vieira.

***

