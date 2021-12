Política Ministério da Economia cria Conselho de Supervisão do RRF de Goiás Nomeação do colegiado é mais uma etapa do processo de adesão do Estado ao programa federal; Alan Tavares deixará a Casa Civil este mês para compor o grupo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criou nesta quarta-feira (1º) o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) de Goiás, que tem a função de acompanhar o cumprimento do plano para equilibrar as contas do Estado. O governo goiano indicou o secretário da Casa Civil, Alan Tavares, como representante no colegiado, que exige dedicação exclusiva. O...