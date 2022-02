Política Moradora que prefeito visitou para corrigir IPTU é assessora do "vereador palhaço" Nomeação na Câmara ocorreu na semana passada, mas vereador disse que ela já o ajudava no mandato

A moradora do Residencial Paraíso (Região Norte de Goiânia) que recebeu a visita do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) na última segunda-feira (7) para correção do valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU/ITU) é assessora do vereador Sargento Novandir (sem partido), o mesmo que se vestiu de palhaço, pediu para apanhar de cinto e colocou arma sobre a tribuna da Câmara de Goiânia na semana passada, em protesto contra o aumento da cobranç...