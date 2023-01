Atualizado às 7h30, do dia 05/01/2023, com nota conjunta do governo e TJ-GO

No início de dezembro, o governador Ronaldo Caiado (UB) não cogitou prestigiar o evento de homenagem da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Carlos Alberto França, com entrega de título de cidadão.

No último dia 1º, foi a vez de França ser ausência notada na solenidade de posse do governador para o segundo mandato, também na Alego. Ele foi representado pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Nicomedes Domingos Borges.

Nos bastidores, segundo relatos de desembargadores, as ausências não são casuais, mas ocorrem em meio a um mal-estar entre os chefes do Executivo e Judiciário que começou no final de novembro, depois de meses de boa relação e trocas de elogios. Os dois órgãos negaram atritos em nota conjunta divulgada na noite de quarta-feira (4).

O blog apurou que o desentendimento começou nas definições das listas tríplices do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) pelo TJ-GO. Nos bastidores, o procurador-geral de Justiça, Aylton Vecchi, articulava em favor de um promotor e Caiado se dispôs a ajudar.

França teria manifestado veto imediato, em postura que incomodou o governador. O promotor acabou não entrando na lista tríplice.

Em reação, veio a rápida nomeação de Vicente Lopes, da lista da OAB-GO para desembargador, minutos depois de França ir ao Palácio para entregar o documento com a relação dos nomes ao governador e sem que Caiado tivesse comunicado ao presidente do tribunal a sua escolha. A informação nos bastidores é que França teria preferência por Alexandre Kafuri, o mais votado da lista.

Na semana seguinte, o presidente do TJ-GO recebeu a homenagem na Alego. Caiado já havia viajado para São Paulo para realizar o check-up que apontou a necessidade de cirurgia cardíaca imediata. Mas desde a semana anterior, já havia descartado a presença e designou o chefe de gabinete da Secretaria da Casa Civil, Jorge Luiz Ramos Caiado Júnior, para representá-lo.

Antes de Vicente, a última nomeação para desembargador assinada por Caiado havia sido da procuradora de Justiça Ana Cristina Ribeiro Peternella, mulher de França, em junho deste ano.

Para o preenchimento das vagas do quinto constitucional, o TJ recebe listas sêxtuplas do MP e da OAB e faz eleição para escolha de três nomes de cada instituição. Cabe ao governador, na lista final, definir a nomeação do desembargador.

A OAB-GO entregou a lista no dia 10 de novembro ao TJ-GO, que fez o filtro em 28. No dia seguinte, Vicente já estava escolhido por Caiado.

Também no dia 28, o TJ-GO fez a votação da lista do MP-GO, mas o governador até hoje não definiu a nomeação. Estão na disputa os procuradores Eliseu José Taveira Vieira, Abraão Júnior Miranda Coelho e Alencar José Vital.

Por recomendação médica, Caiado foi empossado com participação remota, ainda de São Paulo. Estiveram presentes na cerimônia na Alego, além de Vecchi, o presidente do Legislativo, Lissauer Vieira (PSD), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), Itaney Campos, os presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, Saulo Marques Mesquita e Joaquim de Castro, e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos).

Oficialmente, o TJ-GO respondeu apenas que França estava fora de Goiânia e por isso designou representante. Em postagem publicada no dia 1º no site do tribunal, França mantém elogios ao governador: "Meus cumprimentos a Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, em especial ao governador Ronaldo Caiado, que sempre manteve relação de muito respeito, de harmonia, com diálogo, e republicana com o Poder Judiciário goiano. Tenho certeza que viveremos mais um ciclo de alinhamento institucional, além de estar certo que os interesses da população goiana sempre prevalecerão na gestão do Poder Executivo do Estado de Goiás".

No discurso de posse, Caiado também citou a harmonia entre os poderes e agradeceu pela ajuda do Judiciário no primeiro mandato, em especial no combate à Covid-19 e no processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). "Desembargador Nicomedes, leve meus agradecimentos aos desembargadores Walter Carlos Lemes e Carlos Alberto França, que presidiram o tribunal (no primeiro mandato)", afirmou. França já foi garantiu mais um mandato de presidente para o biênio 2023-24, em eleição antecipada em abril do ano passado.

