De 310 homenageados pelo governador Ronaldo Caiado (UB) com a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, nos eventos de transferência da capital para a cidade de Goiás esta semana, 138 são militares. A medalha conta três pontos na ficha de avaliação para pedido de promoção na carreira, de acordo com a legislação goiana.

Na segunda-feira (25), data da solenidade, o governo goiano informou que seriam cerca de 260 homenageados ao total e não divulgou a lista. Por determinação legal, no entanto, o decreto tem de ser publicado no Diário Oficial do Estado, o que ocorreu na quinta-feira (28).

A lista também tem 118 prefeitos e 25 presidentes de sindicatos rurais do interior, além de integrantes do Judiciário e do Ministério Público Estadual e embaixadores. O presidente do Sebrae Nacional, Carlos Carmo Andrade, discursou em nome dos homenageados.

Nos últimos 12 anos, foi o segundo maior volume de medalhas concedidas. Em 2011, o então governador Marconi Perillo (PSDB) distribuiu 391 homenagens. Em 2018, na pré-campanha anterior, o então governador José Eliton (PSDB) concedeu 284 comendas.

O governo afirmou que a quantidade tem a ver com a suspensão do evento por dois anos por conta da Covid-19.

O respaldo e benefícios a militares são destaques da gestão de Ronaldo Caiado desde o primeiro ano do mandato, em 2019. Nesta quinta-feira (28), o governador participou da solenidade de comemoração ao 164º aniversário da Polícia Militar de Goiás, quando também entregou medalhas, desta vez da Ordem do Mérito Tiradentes. “Vocês são referência de honestidade, preparo e, ao mesmo tempo, tranquilizam as famílias do nosso Estado. A Polícia Militar do Estado de Goiás se transformou em uma verdadeira escola de profissionais da mais alta qualidade e competência", afirmou o governador em discurso.

