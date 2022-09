Em operação deflagrada nesta quarta-feira (14), a Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) da Polícia Civil de Goiás tentou incluir o ex-governador José Eliton (PSB, ex-PSDB) como alvo de bloqueio de bens, mas a Justiça negou o pedido. A operação, batizada de Eclesiastes, cumpriu 52 mandados em investigação de crimes relacionados a contrato com organização social da área da saúde, em outubro de 2018.

O contrato alvo da Deccor é do Complexo Médico Regulador do estado com a OS Instituto de Gestão por Resultado (IGPR), que ainda está em vigor. A entidade recebeu R$ 1,7 milhão na gestão de Eliton e o contrato foi mantido no mandato do governador de Ronaldo Caiado (UB), com valores repassados de R$ 57,4 milhões.

Houve pedido de bloqueio de todos os envolvidos de mais de R$ 77 milhões, equivalente ao valor do contrato por quatro anos.

A Deccor informou que são investigados 8 servidores, 20 empresas e 60 funcionários ou donos das empresas. A apuração teve início em 2020 e aponta suspeitas de irregularidades na contratação da OS, com desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao artigo 359-C do Código Penal, que proíbe que o gestor assuma obrigação no último ano do mandato, sem suficiente de disponibilidade de caixa.

O delegado Danilo Souza informou, em entrevista coletiva, que há suspeitas de subcontratações irregulares, com comprovação de esquema entre pessoas ligadas à OS e também repasses de valores sem a prestação dos serviços.

Segundo o delegado, a operação apura crimes de fraude licitatória e contra as finanças públicas, peculato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, além de organização criminosa.

Em junho do ano passado, Eliton foi alvo de outra operação da Deccor, chamada Terra Fraca e arquivada um ano depois por ordem judicial. O inquérito não fazia qualquer menção ao ex-governador e mesmo assim houve cumprimento de mandado de busca na casa dele.

A oposição tem repetido críticas à Deccor, criada no governo Caiado, acusando-a de atuar politicamente contra adversários do governador.

Ao se filiar ao PSB, o ex-governador cogitou disputar o governo este ano, mas acabou desistindo por conta da demora de definição do PT, que faria aliança com o partido.

Procurado, José Eliton não quis se manifestar.

****

E-mail: fabiana.pulcineli@opopular.com.br

Twitter: @fpulcineli

Facebook: fabiana.pulcineli

Instagram: @fpulcineli