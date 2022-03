Política Políticos goianos passaram últimos dias tentando convencer Meirelles a não desistir da candidatura Secretário do governo paulista admitiu preocupação com pesquisas e limitação de gastos da campanha

Lideranças políticas da base governista em Goiás passaram os últimos cinco dias em conversas com o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles (PSD), tentando convencê-lo a não desistir de disputar o Senado por Goiás. Ele admitiu a aliados a preocupação com as pesquisas que apontam favoritismo do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e ainda com ...