Morador da Vila Alpes até meados de 2021, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), recebeu broncas dos ex-vizinhos nesta terça-feira (3), depois de inaugurar praça sem iluminação no bairro. O prefeito promoveu evento pela manhã para a entrega do equipamento, construído em parceria com a iniciativa privada (MRV Engenharia), em meio a uma maratona de inaugurações de praças (cerca de 20) na cidade nas últimas semanas.

À noite, no entanto, os moradores começaram a criticar a falta de luz em grupos de WhatsApp. O prefeito, que ainda acompanha as mensagens - inclusive comentou isso no discurso -, enviou então áudio nesta quarta-feira (4), prometendo providências.

"Bom dia, pessoal do grupo. Grande Vila Alpes. A praça foi construída em parceria público-privada. A MRV construiu, porém, no projeto não havia iluminação. Como já estava iniciado o serviço, eles não puderam alterar o projeto e nós, da Prefeitura, não pudemos entrar antes deles entregarem. Então eles entregaram a praça e agora a Prefeitura vai entrar com a iluminação. Podem ficar tranquilos, que está sendo projetado, já foi projetado, já houve licitação e em breve chegarão as luminárias para colocar aí", afirmou o prefeito, sem prever data.

A praça tem 5 mil metros quadrados, com quadra poliesportiva, academia ao ar livre, espaço de convivência e área para animais domésticos.



O local havia sido reservado para construção de ecoponto na gestão de Paulo Garcia, mas os moradores resistiram à ideia. Segundo a prefeitura, o espaço vinha sendo utilizado como depósito de lixo e entulho.



A praça recebeu o nome de Vanderlei José dos Santos, pai do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (SindiGoiânia), Ronaldo Gonzaga, e pioneiro da região, segundo a Prefeitura.

O prefeito se mudou para condomínio fechado no primeiro semestre do mandato.

