Política Presidente da Alego propõe homenagem a empresário que praticou feminicídio em Pires do Rio Lissauer Vieira anunciou em evento com o governador Ronaldo Caiado que contorno viário do município terá nome de Fábio Tomazini - filho da prefeita -, que matou ex-mulher e se suicidou em 2019

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSD), vai propor homenagem a Fábio Tomazini no nome do contorno viário de Pires do Rio (Sudeste goiano), cuja obra foi lançada nesta terça-feira (19) pelo governo estadual. Filho da prefeita Cida Tomazini (Podemos), o empresário matou a ex-mulher e se suicidou em seguida, em 2019. Lissauer anunci...