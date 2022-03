Política TCM-GO cancela nomeação de filho do líder do Governo na Alego Diante da repercussão negativa, jovem desistiu da posse, segundo o tribunal

Diante da repercussão negativa, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), Joaquim de Castro, assinou portaria na noite de sexta-feira (18) que torna sem efeito a nomeação de Gabriel Gontijo Peixoto, filho do deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto. A portaria diz que houve manifestação de desistência da posse. ...