Política YouTube suspende canal da Câmara de Goiânia por fake news sobre vacina Legislativo da capital está impedido de fazer transmissões por sete dias e pode perder o registro na plataforma

O YouTube bloqueou o canal da Câmara de Goiânia para transmissões por sete dias por conta de dois vídeos com informações falsas sobre a vacina contra a Covid-19. Se houver nova notificação, o Legislativo da capital pode perder o canal oficial definitivamente. A primeira notificação de alerta ocorreu no dia 17 de setembro do ano passado, com a transmissão de audiên...