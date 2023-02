Política Bolsonaristas Gayer e Vanderlan se enfrentam no STF Senador entrou com representação criminal contra o deputado federal depois de ser chamado de “vagabundo” por voto em Pacheco

Dois dos principais bolsonaristas goianos, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL) vão se enfrentar em uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal (STF). O pessedista protocolou representação criminal contra Gayer por difamação, calúnia e injúria, abolição violenta do estado democrático de direito e violência política, com pedido de p...