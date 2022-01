Política Bolsonaro é aguardado em jogo beneficente em Goiás nesta quarta-feira (5) Prefeito de Buriti Alegre publicou vídeo recebendo parte da equipe do presidente, mas presença ainda não foi oficialmente confirmada

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), é aguardado em evento beneficente organizado pelo cantor sertanejo Marrone, no município de Buriti Alegre, nesta quarta-feira (5). O jogo “Futebol Solidário Marrone e Amigos X Fome” será realizado no Clube do Trabalhador, a partir das 21h. O prefeito de Buriti Alegre, André Chaves (MDB), publicou vídeo nas re...