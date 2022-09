Política Bolsonaro admite apoiar candidato ao Senado que não seja do PL Fala do presidente foi feita ao candidato a senador do PP, Alexandre Baldy, durante café da manhã com aliados no Palácio do Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro admitiu apoiar um candidato a senador em Goiás que não seja do PL, seu partido, segundo diz ao POPULAR Alexandre Baldy (PP), que também disputa a vaga. A fala, relata o progressista, foi feita durante café da manhã realizado para candidatos majoritários do PP de todo o país no dia 11 de agosto, no Palácio da Alvorada. O PL tem Wilder Morais...