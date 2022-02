Política Bolsonaro associa redução de homicídios com acesso a armas No ano passado, o país teve 41,1 mil mortes violentas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou nesta segunda-feira (21) a diminuição de 7% do número de homicídios no país em 2021. Em conversa com apoiadores, o chefe do Executivo relacionou a redução de assassinatos ao aumento do acesso a armas de fogo. "Viram que o número de homicídios com arma de fogo caiu? O menor número histórico. A imprensa não fala que entre ...