Política Bolsonaro ataca dois ministros do STF Presidente acusou os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes de ameaçar e cassar “liberdades democráticas” para beneficiar candidatura de Lula (PT)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez novos ataques, nesta quarta-feira (12), aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O mandatário acusou os dois magistrados de ameaçar e cassar “liberdade democráticas” com o objetivo, segundo Bolsonaro, de beneficiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). ...