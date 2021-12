Política Bolsonaro chama Caiado de mentiroso em nova discussão sobre ICMS dos combustíveis O presidente afirmou que o governador de Goiás “cobra ICMS em cima do imposto federal, do cobrado do frete, dos tanqueiros, da margem de lucro do posto de combustível e em cima do próprio ICMS”

Durante uma entrevista que foi ar ao vivo no YouTube, na noite de quinta-feira (9), o presidente Jair Bolsonaro (PL), de novo, fez críticas aos governadores em relação ao preço dos combustíveis no país. Referindo-se diretamente ao governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM), a quem chamou de “mentiroso”, Bolsonaro afirmou que o chefe do executivo goiano “cobra ICMS em c...