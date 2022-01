Política Bolsonaro chama Flávio Dino de 'gordo' em nova declaração preconceituosa Em conversa com apoiadores na chegada ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro respondeu a uma simpatizante que disse ser do Maranhão

Em mais uma fala preconceituosa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se referiu ao governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), como "gordo" e "gordinho". Em conversa com apoiadores na chegada ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro respondeu a uma simpatizante que disse ser do Maranhão. "[Um estado] governo do Partido Comunista do Brasil. Já repararam que os países c...