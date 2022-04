Política Bolsonaro chega a Rio Verde e é recebido por apoiadores No veículo, Bolsonaro desfila acompanhado do deputado federal Vitor Hugo (PL), pré-candidato ao governo de Goiás com apoio do presidente.

Atualizada às 11h44. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou ao Aeroporto Municipal de Rio Verde por volta das 10h50 desta quarta-feira (20). Bolsonaro foi até o estacionamento e cumprimentou apoiadores que o aguardavam no local. O governador Ronaldo Caiado (UB) recepcionou o presidente no aeroporto, mas não participa do desfile. Em se...