Política Bolsonaro cresce com mais auxílios, dizem analistas Contingente beneficiado pelo Auxílio Brasil, recebido em julho 418 mil famílias em Goiás, deve aumentar a partir de agosto, após emenda bilionária que favorece plano de reeleição

O número de famílias goianas beneficiadas com o Auxílio Brasil em julho chegou a 418 mil. De acordo com o Ministério da Cidadania, o montante é de R$ 168,42 milhões. A expectativa é que a quantidade de pessoas contempladas com o programa do governo federal aumente a partir de agosto, como consequência da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada no Congresso Na...