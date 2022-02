Política Bolsonaro curte Carnaval na praia em meio a críticas e à guerra na Ucrânia Na tarde deste sábado (26), o presidente Bolsonaro disse que o governo levou 50 brasileiros que estão na Ucrânia para países vizinhos por causa da guerra com a Rússia, apesar de não especificar como isso foi feito

O presidente Jair Bolsonaro (PL) optou por curtir o feriado de Carnaval na praia em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Centenas de brasileiros na Ucrânia relatam dificuldades para conseguir sair do país por causa da invasão russa e o governo federal tem sido criticado por parlamentares sobre a falta de um apoio maior do Itamaraty. O perfil de Bolsonaro no Fac...