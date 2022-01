Política Bolsonaro decreta de luto oficial pela morte de Olavo de Carvalho

- O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de um dia pela morte do escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo seguido por diversos aliados do presidente.O decreto de luto oficial foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.Olavo morreu na noite desta segunda-feira (24), aos 74 anos, na região de Richmond, na Virgínia (EUA), onde estava...