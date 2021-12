Política Bolsonaro defende Vitor Hugo para o governo de Goiás Em vídeo de conversa com apoiadora no Palácio da Alvorada, presidente elogia o deputado e diz esperar que ele cresça na disputa contra o governador Ronaldo Caiado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu a pré-candidatura ao governo de Goiás do deputado federal e ex-líder do governo na Câmara Vitor Hugo (PSL, mas que também vai para o PL) ao governo de Goiás, em conversa com uma apoiadora na segunda-feira (6), no Palácio da Alvorada. Em vídeo divulgado pelo próprio Vitor Hugo, o presidente fez elogios ao deputado e diz esperar q...