Quatro em cada dez eleitores goianos não votariam de jeito algum no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República deste ano, aponta nova rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada na semana passada. A resistência ao presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu 5,1 pontos no estado e alcança 37,7%, o que significa que os dois empatam tecnicamente no ranking de rejeição.

No levantamento anterior, divulgado em 15 de julho, a rejeição a Lula era de 39,2% e a Bolsonaro, de 32,6%.

Nesta nova rodada, subiu também a rejeição ao ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), para 9,9% - era de 4,6%. A senadora Simone Tebet (MDB) está entre as menos rejeitadas, com apenas 2,9%.

Dos 801 entrevistados, 16,7% afirmaram não rejeitar nenhum dos candidatos e 4,9% não souberam responder.

Segundo turno

A pesquisa também apurou como votariam os goianos em cenário de segundo turno da disputa presidencial. No provável embate entre Bolsonaro e Lula, o resultado aponta empate técnico: o presidente teria 43,7% e o petista, 40,7%.

Na rodada anterior, a diferença entre os dois era de 1 ponto porcentual e agora passa a 3 pontos. Os votos nulos ou declarações de não comparecimento às urnas somam 10,7% e indecisos, apenas 4,9%.

Os resultados estratificados de segundo turno mostram a diferença de intenções de votos entre católicos e evangélicos. No primeiro grupo, Lula venceria com 46% contra 38,3% de Bolsonaro. Já entre evangélicos, o presidente sobe a 53,1%, enquanto o ex-presidente só tem 31,7%.

Em Goiânia, na suposta disputa de 30 de outubro, Bolsonaro ganharia com 43,8% e Lula teria apenas 33,1%. O petista só vence o presidente nas regiões Sul e Norte.

Leia também:

- Caiado cresce 10 pontos e lidera com 47,7%; Mendanha soma 19,7%

- Em Goiás, Bolsonaro lidera com 40,8% contra 35,5% de Lula

- Resistência a Caiado soma 15,2%; Vitor Hugo é rejeitado por 10,4%

- Na corrida ao Senado, Marconi tem 24,7%; Waldir alcança 15,4%

- Com 23,7%, Marconi tem a maior rejeição