Política Bolsonaro em Rio Verde: ‘Não se esqueçam, quem for eleito presidente indicará dois ministros do STF’ Afirmação do presidente foi feita nesta quarta-feira (20) durante evento em Goiás sobre regularização fundiária

“Não se esqueçam de uma coisa, quem for eleito presidente no corrente ano, indica dois ministros para o STF”, disse Jair Bolsonaro (PL), em discurso durante cerimônia de regularização fundiária em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, nesta quarta-feira. Bolsonaro completou a fala ressaltando que “todos os podres podem ser aperfeiçoados e melhorados”. Em seguid...