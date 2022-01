Política Bolsonaro encontra ministros em 1º dia útil após folgas, internação e jogo Presidente voltou a despachar no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (6)

Depois de folgas na praia e uma internação hospitalar, o presidente Jair Bolsonaro (PL) volta a despachar no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (6). No seu primeiro dia útil de trabalho em 2022, tem reuniões com os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). À tarde, está previsto tradicional despacho com Pedro Cesar Sousa...