Política Bolsonaro falta a depoimento decidido no STF Presidente deixa de cumprir determinação do ministro Alexandre de Moraes, que nega recurso da AGU; PF cita crime em vazamento de dados

O presidente Jair Bolsonaro (PL) faltou a hora marcada de seu depoimento na Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (28) e recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A oitiva do presidente estava marcada para as 14h.Menos de uma hora depois, Moraes recusou o recurso sob o argumento de que já havia passado o momento de apresentação desse tipo de pedido.Como mostro...