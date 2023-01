Política Bolsonaro gastou R$ 420 mil com cartão em visitas a Goiás Na lista de estabelecimentos, estão dois que têm políticos como donos; também há despesas em datas em que apenas os filhos 03 (Eduardo) e 04 (Jair Renan) do presidente visitaram o estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou pelo menos R$ 420 mil com cartões corporativos durante visitas a cidades goianas ao longo do mandato (2019-2022). Na lista de estabelecimentos, estão dois que têm políticos como proprietários. Em Aparecida de Goiânia, um restaurante de bairro de classe média, com comida por quilo, concentrou quase a metade dos gastos com alim...