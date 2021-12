Política Bolsonaro ignora tragédia na BA, anda de moto aquática e fala em manter folga em SC As enchentes já deixaram pelo menos 20 mortos e milhares de desabrigados no Estado nordestino

Em passeio pela Praia do Forte, em São Francisco do Sul (SC), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou no fim da tarde de segunda-feira (27) que "espera não ter de retornar antes" do feriado de Réveillon no litoral catarinense. A declaração, divulgada por reportagem do portal ND Mais, ocorreu após ele ser questionado sobre a estadia no Sul durante a reta final do ano...