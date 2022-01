Política Bolsonaro mantém aval para fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões Este fundo é a principal verba pública das campanhas e foi inflado no Congresso com o apoio de uma ampla gama de partidos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve a autorização de despesas de R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral. Este fundo é a principal verba pública das campanhas e foi inflado no Congresso com o apoio de uma ampla gama de partidos. O texto sancionado do Orçamento foi publicado na edição desta segunda-feira (24) do "Diário Oficial" da União. Bolsonaro também vetou R$ ...