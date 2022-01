Política Bolsonaro participa de enterro da mãe no interior de São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na tarde desta sexta-feira (21), do enterro da sua mãe, Olinda Bolsonaro, 94, em Eldorado, no interior paulista. Antes, esteve no velório e chegou a chorar no caminho ao cemitério.Bolsonaro antecipou seu retorno do exterior e viajou a São Paulo após a morte de Olinda, anunciada durante a madrugada. Também participaram do even...